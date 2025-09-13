Ричмонд
Москва направила бойцам СВО более 130 миллионов рублей

Участники московских программ направили бойцам СВО более 130 млн рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Участники московских программ и проектов направили бойцам СВО более 130 миллионов рублей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«Более 130 миллионов рублей перечислили москвичи на поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) и оказание гуманитарной помощи жителям новых и приграничных территорий. Жители столицы направляют солдатам, офицерам и оказавшимся в трудной ситуации мирным гражданам помощь в формате баллов, полученных за участие в городских электронных проектах “Город идей”, “Активный гражданин”, “Электронный дом”, “Город заданий”, “Наш город” и других», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на собранные средства закупают снаряжение и технику для бойцов: бронежилеты, теплую зимнюю одежду, средства наблюдения, автомобили. Для жителей новых и приграничных регионов приобретают строительные материалы, медикаменты, продукты и предметы первой необходимости.