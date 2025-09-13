Сотрудников санатория в Анапе обучили автономному обслуживанию

Обучение инструменту «Автономное обслуживание» прошли участники рабочей группы санатория «Старинная Анапа» в Краснодарском крае в соответствии с целями федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономики региона.
«Внедрение автономного обслуживания позволяет минимизировать незапланированные простои, значительно улучшить качество выпускаемой продукции (или оказываемых услуг) и снизить общие эксплуатационные затраты. Это достигается за счет того, что потенциальные проблемы выявляются и устраняются на самой ранней стадии силами самих сотрудников. Таким образом, инструмент не только решает операционные задачи, но и способствует формированию культуры постоянного улучшения (кайдзен) и повышает общую производительность труда», — отметили в региональном центре компетенций.
Сотрудники санатория не просто познакомились с теоретическими основами метода, но и отработали практические навыки его применения в рабочих условиях. Помимо прямого экономического эффекта автономное обслуживание развивает технические компетенции сотрудников, повышает их вовлеченность и ответственность. Это положительно сказывается на моральном духе команды и постепенно снижает зависимость от узкоспециализированных служб технического обслуживания.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.