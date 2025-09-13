Сотрудников санатория в Анапе обучили автономному обслуживанию

«Внедрение автономного обслуживания позволяет минимизировать незапланированные простои, значительно улучшить качество выпускаемой продукции (или оказываемых услуг) и снизить общие эксплуатационные затраты. Это достигается за счет того, что потенциальные проблемы выявляются и устраняются на самой ранней стадии силами самих сотрудников. Таким образом, инструмент не только решает операционные задачи, но и способствует формированию культуры постоянного улучшения (кайдзен) и повышает общую производительность труда», — отметили в региональном центре компетенций.