Путин и Собянин открыли новые объекты в Москве

Путин традиционно в День города принимает участие в открытии новых инфраструктурных объектов. В субботу планируется дать старт движению по новому участку Троицкой линии Московского метрополитена от станции «Новаторская» до станции «ЗИЛ». Кроме того, глава государства откроет новый Национальный космический центр (НКЦ), расположенный на западе столицы. Также планируется открытие детской больницы Святого Владимира.