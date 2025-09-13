В Нижнем Новгороде участники акселератора «Ритм молодых» защитили проекты

Предзащита проектов участников образовательного акселератора по социальному проектированию «Ритм молодых», который реализуется по национальному проекту «Молодежь и дети», состоялась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Около 200 школьников из Нижегородской и Владимирской областей в течение трех месяцев проходили обучение и прорабатывали свои социальные и предпринимательские проекты. Подростки прошли образовательный интенсив в дистанционном формате по четырем направлениям: «Лидер и команда», «Проектная деятельность», «Медийное продвижение» и «Презентация проекта». По итогам каждого занятия ребята выполняли домашние задания, из которых складывался их проект. На предзащите команды показали, каких результатов они успели достичь за это время, и представили свои наработки.
«Программа, помогающая молодым людям создавать уникальные проекты, в нашем регионе реализуется уже третий год. И сегодня “Ритм молодых” из форума вырос в большую образовательную программу, в которой есть место разным практикам и форматам. Благодаря этому ребята обретают не только профессионально ориентированные качества по социальному проектированию, но и ценные лидерские навыки, умение вдохновлять и вдохновляться, мотивацию и желание идти к своей большой мечте. Верим, что новый сезон проекта запомнится большими успехами и качественными результатами», — отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.