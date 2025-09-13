В Нижнем Новгороде участники акселератора «Ритм молодых» защитили проекты

«Программа, помогающая молодым людям создавать уникальные проекты, в нашем регионе реализуется уже третий год. И сегодня “Ритм молодых” из форума вырос в большую образовательную программу, в которой есть место разным практикам и форматам. Благодаря этому ребята обретают не только профессионально ориентированные качества по социальному проектированию, но и ценные лидерские навыки, умение вдохновлять и вдохновляться, мотивацию и желание идти к своей большой мечте. Верим, что новый сезон проекта запомнится большими успехами и качественными результатами», — отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.