«Круглосуточно поступают новые вводные». Минобороны Беларуси сообщило о ходе учений «Запад — 2025»

Министерство обороны Беларуси сказало о ходе продолжающихся совместных российско-белорусских учений «Запад — 2025».
Напомним, в пятницу, 12 сентября, Министерство обороны Беларуси сделало заявление о старте российско-белорусского стратегического учения «Запад-2025», которое пройдет с 12 по 16 сентября.
В субботу, 13 сентября, в ведомстве проинформировали о том, что совместное учение «Запад — 2025» продолжается в интенсивном режиме.
— Круглосуточно поступают новые вводные, требующие от военнослужащих оперативного принятия решений и слаженных действий при быстро меняющейся обстановке, — прокомментировали в пресс-службе.
В Минобороны рассказали также, что военными была получена задача совершить марш из одного района, передвигаясь малыми группами. При этом отрабатываются тактические приемы, минимизируются риски обнаружения условным противников.
Также ведется инженерное оборудование позиций с целью создания прочной и эшелонированной обороны. Под особым вниманием — маскировка, повышение живучести личного состава и техники. Еще ведется воздушная разведка местности, в том числе при помощи беспилотников.
Ведется круглосуточное патрулирование прилегающей территорий. Ночью белорусские и российские военные успешно отработали противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника.
К слову, ранее Минобороны Беларуси информировало, что снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны. А в Совбезе республики заявили, что цели учений «Запад-2025» являются исключительно оборонительными.