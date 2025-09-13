Директор омской школы № 114 уволился после скандала

Своеобразные методы управления стали причиной увольнения директора омской школы № 114 Евгения Баранцева. Родители учеников жаловались, что он запрещал техперсоналу использовать слово «мусор». Разрешалось говорить только «сор». Также отмечали, что руководитель допускал унизительное обращение с сотрудниками.
Получившую широкий резонанс в региональных и федеральных СМИ историю назвали скандальной. С 12 сентября новым директором школы назначили Оксану Беломытцеву. Она уже возглавляла это учебное заведение ранее — в 2021 году. Штатные изменения уже отражены в ЕГРЮЛ.
Добавим, по информации открытых источников, до устройства в детское образовательное учреждение Баранцев 19 лет трудился в системе омского УФСИН. Одним из мест работ была женская исправительная колония № 5 до ее расформирования.
