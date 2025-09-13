Директор омской школы № 114 уволился после скандала

Получившую широкий резонанс в региональных и федеральных СМИ историю назвали скандальной. С 12 сентября новым директором школы назначили Оксану Беломытцеву. Она уже возглавляла это учебное заведение ранее — в 2021 году. Штатные изменения уже отражены в ЕГРЮЛ.