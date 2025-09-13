Ричмонд
В Пермском крае начинается расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года

Пермский край получит 1,27 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию новой программы расселения аварийного жилья. Заявка региона на финансирование уже одобрена, сообщают в краевом минстрое.

По данным министерства, до конца 2026 года из аварийного жилья смогут переехать более двух тысяч жителей края. Программа начинает действовать уже в этом году. Она рассчитана на 6 этапов. Всего до 2031 года в регионе планируется переселить из аварийки 24 тысячи человек. Расселение многоквартирных домов, признанных аварийными в период до 2017 года, в Пермском крае завершено.