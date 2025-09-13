Самарцев лишат воды 14, 15, 18 и 19 сентября

Компания «РКС-Самара» сообщила о грядущих отключениях холодной воды в Самаре в ближайшее время. Это необходимо для проведения ремонтных работ.
Так, 14 сентября будут менять гидранты на улицах Печерская и Булкина. В связи с этим воды не будет с 10.00 до 14.00 в домах на Печерской, 111−125, 102−118, на Отважной, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, на Черноморской, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, на Булкина, 54, 64 и в переулке Лучистом 3, 3а, 5, 7. Бойлер будет стоять в переулке Лучистом, 5.
15 сентября с 09.00 до 21.00 воды не будет на улице Демократической, 35, 41, 43 и на улице Ташкентской, 236, 238, 240.
На сутки без воды останутся микрорайон Новая Самара и поселок Мехзавод. Ее отключат с 10.00 18 сентября до 10.00 19 сентября. Бойлеры будут стоять в 15-м квартале 5 и 20Б, в 7-м квартале, 10, в 10-м квартале, 1 и на улице Баженова, 7.
А 19 сентября отключения затронут дом № 115, № 117, № 119, № 125, № 129 и № 131 на улице Мориса Тореза. Бойлер будет стоять возле дома № 125.