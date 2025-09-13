Самарцев лишат воды 14, 15, 18 и 19 сентября

Так, 14 сентября будут менять гидранты на улицах Печерская и Булкина. В связи с этим воды не будет с 10.00 до 14.00 в домах на Печерской, 111−125, 102−118, на Отважной, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, на Черноморской, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, на Булкина, 54, 64 и в переулке Лучистом 3, 3а, 5, 7. Бойлер будет стоять в переулке Лучистом, 5.