Жители Башкирии пожаловались на проблемы с мобильным интернетом

В Уфе и Башкирии возникли проблемы с мобильным интернетом. Рост жалоб, согласно данным сервиса Downdetector, стал стремительно расти с 16:00 по местному времени. За час ресурс зафиксировал 262 обращения, касающихся проблем с мобильным интернетом.
Точные причины сбоя пока неизвестны. Ранее от Росавиации поступила информация о том, что в аэропорту башкирской столицы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — передал представитель ведомства Артём Кореняко.
Напомним, телеграм-канал «Объясняем. Башкортостан» сообщал, что мобильные связь и интернет в регионе могут глушить из соображений безопасности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.