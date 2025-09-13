Ричмонд
Жители Башкирии пожаловались на проблемы с мобильным интернетом

Сбои с мобильным интернетом фиксируют в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе и Башкирии возникли проблемы с мобильным интернетом. Рост жалоб, согласно данным сервиса Downdetector, стал стремительно расти с 16:00 по местному времени. За час ресурс зафиксировал 262 обращения, касающихся проблем с мобильным интернетом.

Точные причины сбоя пока неизвестны. Ранее от Росавиации поступила информация о том, что в аэропорту башкирской столицы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — передал представитель ведомства Артём Кореняко.

Напомним, телеграм-канал «Объясняем. Башкортостан» сообщал, что мобильные связь и интернет в регионе могут глушить из соображений безопасности.

