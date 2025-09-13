Калининградский архитектор предложил новую концепцию эстакадного моста

По словам архитектора, новая эстакада должна не просто выполнять транспортные функции, но и стать частью культурного ландшафта Калининграда.
Мост находится в центральной исторической части города, поэтому проект должен учитывать сочетание современного инженерного подхода и исторического контекста.
Он отметил несколько ключевых принципов: сохранение масштаба и ограничение параметров конструкции согласно современным нормам, разделение моста на три визуально разные части из-за особенностей двух рукавов реки и возможность использования классической кирпичной архитектуры в месте спуска на исторический остров Канта. По мнению архитектора, такая террасированная пешеходная лестница могла бы гармонично сочетаться с современными пролетами моста.
Проект Чечина предлагает мост не только как инженерное сооружение, но и как элемент городской среды, который вписывается в историю города и улучшает эстетическое восприятие набережной.
Ранее мы писали о том, что в Калининграде к концу августа закончат реконструкцию скейтпарка у Верхнего озера.