Калининградский архитектор предложил новую концепцию эстакадного моста

Он отметил несколько ключевых принципов: сохранение масштаба и ограничение параметров конструкции согласно современным нормам, разделение моста на три визуально разные части из-за особенностей двух рукавов реки и возможность использования классической кирпичной архитектуры в месте спуска на исторический остров Канта. По мнению архитектора, такая террасированная пешеходная лестница могла бы гармонично сочетаться с современными пролетами моста.