Калининградский архитектор предложил новую концепцию эстакадного моста

В администрации Калининграда представили концепцию нового эстакадного моста глазами местного архитектора Сергея Чечина. Его идея продолжает дискуссию о будущем одного из ключевых инженерных объектов города.

Источник: официальное сообщество во ВКонтакте Администрации города Калининграда

По словам архитектора, новая эстакада должна не просто выполнять транспортные функции, но и стать частью культурного ландшафта Калининграда.

Мост находится в центральной исторической части города, поэтому проект должен учитывать сочетание современного инженерного подхода и исторического контекста.

подчеркнул Чечин

Он отметил несколько ключевых принципов: сохранение масштаба и ограничение параметров конструкции согласно современным нормам, разделение моста на три визуально разные части из-за особенностей двух рукавов реки и возможность использования классической кирпичной архитектуры в месте спуска на исторический остров Канта. По мнению архитектора, такая террасированная пешеходная лестница могла бы гармонично сочетаться с современными пролетами моста.

Проект Чечина предлагает мост не только как инженерное сооружение, но и как элемент городской среды, который вписывается в историю города и улучшает эстетическое восприятие набережной.

Ранее мы писали о том, что в Калининграде к концу августа закончат реконструкцию скейтпарка у Верхнего озера.