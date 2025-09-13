Баканов рассказал подробности о новом центре управления полетом РОС

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Центр управления полётом Российской орбитальной станции будет находиться в Национальном космическом центре (НКЦ), заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
Открытие НКЦ состоялось 13 сентября 2025 года, в нём приняли участие президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
«Вот здесь, в этом зале, будет располагаться Центр управления полетом Российской орбитальной станции», — сказал он на открытии центра, кадры которого показал телеканал «Россия 24».
По словам Баканова, НКЦ будет не просто новым зданием или офисным сооружением, он станет центром всей космонавтики России.
Кроме того, из Национального центра будет вестись управление всей орбитальной группировкой РФ. Там же будут новые лаборатории, которые «с применением искусственного интеллекта будут проектировать новую космическую технику».