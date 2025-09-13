Путин и Собянин запустили движение по новому участку московского метро

Новый участок «Новаторская-ЗИЛ» включает в себя четыре станции: «Вавиловская», «Академическая», «Крымская», «ЗИЛ». Его запуск улучшит транспортное обслуживание ещё порядка 600 тысяч жителей районов Даниловский, Донской, Гагаринский, Академический, Котловка, Нагорный, Ломоносовский.