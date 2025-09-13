Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Собянин запустили движение по новому участку московского метро

Путин и Собянин запустили движение по новому участку Троицкой линии метро.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку Троицкой линии Московского метрополитена от станции «Новаторская» до станции «ЗИЛ», передает корреспондент РИА Новости.

Церемония открытия нового участка Троицкой линии метро прошла в режиме видеоконференции.

Новый участок «Новаторская-ЗИЛ» включает в себя четыре станции: «Вавиловская», «Академическая», «Крымская», «ЗИЛ». Его запуск улучшит транспортное обслуживание ещё порядка 600 тысяч жителей районов Даниловский, Донской, Гагаринский, Академический, Котловка, Нагорный, Ломоносовский.

День города в столице отмечают в субботу и воскресенье, Москве исполняется 878 лет.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше