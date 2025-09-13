В Перми состоится анимационный фестиваль «Союзмультфильм»

Анимационный фестиваль для детей «Союзмультфильм» пройдет 1−3 ноября в Перми в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры Пермского края.
Основная цель фестиваля — укрепить семейные ценности через связь между поколениями и совместный досуг. Гостей ждут показы мультфильмов от киностудии «Союзмультфильм», творческие мастер-классы, увлекательные шоу-программы и выступления талантливых артистов. В интерактивных зонах каждый сможет погрузиться в мир анимации и создать что-то уникальное своими руками.
Большой анимационный праздник для детей проводится ежегодно в ходе сотрудничества Пермского края с легендарной российской анимационной киностудией «Союзмультфильм». В 2024 году фестиваль за три дня посетили более 8 тыс. человек.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.