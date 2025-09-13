Ричмонд
13 сентября исполнилось 88 лет со дня образования Ростовской области

Юрий Слюсарь вручил государственные награды дончанам в день рождения Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 13 сентября, в Государственном музыкальном театре Ростова прошло торжественное мероприятие в честь 88-й годовщины со дня образования Ростовской области. Врио губернатора Юрий Слюсарь лично вручил государственные награды жителям региона. На торжественном мероприятии были и участники кадровой программы «Герои Дона». Об этом говорится на сайте регионального правительства.

— Будем сохранять и развивать все лучшее, что есть на донской земле. Продолжим укреплять промышленный потенциал, поддерживать аграриев и людей труда, — отметил Юрий Слюсарь.

