13 сентября исполнилось 88 лет со дня образования Ростовской области

В субботу, 13 сентября, в Государственном музыкальном театре Ростова прошло торжественное мероприятие в честь 88-й годовщины со дня образования Ростовской области. Врио губернатора Юрий Слюсарь лично вручил государственные награды жителям региона. На торжественном мероприятии были и участники кадровой программы «Герои Дона». Об этом говорится на сайте регионального правительства.