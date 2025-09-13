Собянин рассказал о реорганизации промзоны у НКЦ

«Само здание “Роскосмоса”, Национального космического центра — это не конец реорганизации всей этой площадки. По большому счету, это начало реорганизации всей этой депрессивной на сегодня промышленной зоны, которая в большей степени, она не востребована. По вашему поручению, после реализации строительства самого Национального космического центра, мы приступим к реорганизации всей этой территории», — сказал Собянин в ходе открытия инфраструктурных объектов столицы вместе с президентом России Владимиром Путиным.