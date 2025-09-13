Режим повышенной готовности ввели у Мызинского моста из-за размыва склона

Соответствующее постановление, подписанное 3 сентября 2025 года, размещено на официальном портале мэрии. Опасная зона расположена у опор моста со стороны улицы Ларина в Приокском районе. Территория уже ограждена и снабжена предупреждающими аншлагами. Решение о введении режима принято по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое состоялось еще в конце июля. Однако формально меры начали действовать с 29 июля.
Муниципальному казённому учреждению «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» поручено организовать аварийно-восстановительные работы. В задачи ведомства входит устранение размыва, восстановление коллектора, ремонт инженерных сооружений, а также создание системы отвода поверхностных вод.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста временно приостановили в Нижнем Новгороде.