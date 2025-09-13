Московский метрополитен удостоили ордена «За доблестный труд»

«В этом году метрополитен празднует 90 лет слаженной и бесперебойной работы. За эти годы он достиг колоссальных успехов, но продолжает развиваться и каждый день становиться комфортнее, безопаснее, надежнее и лучше для миллионов пассажиров», — добавил Ликсутов.