Министр информации Марков ответит на любые вопросы белорусов

Мининформации: любой желающий может задать вопрос министру.

Источник: Комсомольская правда

Мининформации предложило любому из белорусов при желании задать вопрос министру, сообщает ведомство.

Так, Мининформации запустило постоянную рубрику с министром информации Маратом Марковым. В ведомстве предложили белорусам уникальную возможность: подписаться на телеграм-канал министерства и в личных сообщениях задать вопрос министру.

Сообщается, что глава Мининформации самостоятельно выберет самые интересные вопросы, а также поделится личным мнением по актуальным темам.

Первые ответы будут озвучены в День народного единства 17 сентября.

Тем временем Минобороны Беларуси сообщило о ходе учений «Запад — 2025». «Круглосуточно поступают новые вводные».