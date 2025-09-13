Министр информации Марков ответит на любые вопросы белорусов

Мининформации предложило любому из белорусов при желании задать вопрос министру, сообщает ведомство.
Так, Мининформации запустило постоянную рубрику с министром информации Маратом Марковым. В ведомстве предложили белорусам уникальную возможность: подписаться на телеграм-канал министерства и в личных сообщениях задать вопрос министру.
Сообщается, что глава Мининформации самостоятельно выберет самые интересные вопросы, а также поделится личным мнением по актуальным темам.
Первые ответы будут озвучены в День народного единства 17 сентября.
Тем временем Минобороны Беларуси сообщило о ходе учений «Запад — 2025». «Круглосуточно поступают новые вводные».