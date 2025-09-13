Редкую опухоль сердца нашли нижегородские врачи у пациентки

В Нижнем Новгороде врачи спасли женщину с редкой опухолью сердца, вызвавшей инсульт. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Во время УЗИ сердца у пациентки обнаружили миксому — редкую опухоль, обычно встречающуюся у женщин 30−50 лет. Частицы рыхлого новообразования могут попадать в кровоток и провоцировать ишемический инсульт мозга. Подобные диагнозы ежегодно встречаются в 0,5 — 1 случае на миллион.
После консультации с врачом пациентку сразу же начали готовить к операции. Опухоль удалось удалить на 43-й день инсульта. Затем женщину ждало длительное восстановление и реабилитация под наблюдением кардиологов, неврологов и реабилитологов. На момент выписки у пациентки наблюдались значительные улучшения — она передвигалась на ходунках и у нее полностью восстановилась речь.