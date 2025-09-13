Редкую опухоль сердца нашли нижегородские врачи у пациентки

После консультации с врачом пациентку сразу же начали готовить к операции. Опухоль удалось удалить на 43-й день инсульта. Затем женщину ждало длительное восстановление и реабилитация под наблюдением кардиологов, неврологов и реабилитологов. На момент выписки у пациентки наблюдались значительные улучшения — она передвигалась на ходунках и у нее полностью восстановилась речь.