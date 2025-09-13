В больницу Солнечногорска поступил мобильный маммограф

Передвижной маммограф начал работать в больнице города Солнечногорска Московской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Оборудование позволяет выявить заболевания молочных желез, включая онкологические патологии, уже на ранней стадии — до появления симптомов. Мобильный комплекс будет работать круглый год пять дней в неделю по заранее составленному расписанию. В маршрут включают не только удаленные населенные пункты, но и медицинские учреждения, где отсутствует диагностическое оборудование, и предприятия.
«При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и правительства региона продолжаем оснащать наши медицинские учреждения современным оборудованием. Сейчас новый мобильный комплекс повышает доступность обследований для жителей, помогает своевременно выявить заболевание и легче с ним справиться», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.