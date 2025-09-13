В больницу Солнечногорска поступил мобильный маммограф

Оборудование позволяет выявить заболевания молочных желез, включая онкологические патологии, уже на ранней стадии — до появления симптомов. Мобильный комплекс будет работать круглый год пять дней в неделю по заранее составленному расписанию. В маршрут включают не только удаленные населенные пункты, но и медицинские учреждения, где отсутствует диагностическое оборудование, и предприятия.