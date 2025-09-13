Путин открыл Национальный космический центр в Москве

Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов приняли участие в церемонии открытия нового Национального космического центра в Москве.
Путин поздравил сотрудников космической отрасли и пожелал им успехов.
«Поздравляю с сегодняшним событием и желаю успехов. Вперед!» — сказал он.
Комплекс зданий был возведен по поручению президента, общая площадь объектов составляет более 250 тыс. кв. м. Центр расположен в районе Филевского парка.
В комплексе разместили центральный офис и ситуационный центр ГК «Роскосмос», образовательный центр, штаб-квартиры организаций ракетно-космической отрасли и др. В башне также размещен Центр управления полетами «Роскосмоса».
