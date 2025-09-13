В Ярославской области начался фестиваль «Искусство жить на даче»

«Сюда приезжали Валентин Серов, Федор Шаляпин, Любовь Орлова, Сергей Рахманинов, Максим Горький и другие выдающиеся личности. Сейчас дача художника стала музеем, а сам уклад жизни и атмосферу творчества воссоздает фестиваль “Искусство жить на даче”. Поддерживаем события, которые способствуют развитию досуга жителей и привлечению туристов в регион. Восстановили дорогу к даче Коровина, чтобы как можно больше людей могли посетить эти красивые места с особой историей», — подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев.