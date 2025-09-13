В Ярославской области начался фестиваль «Искусство жить на даче»

Фестиваль «Искусство жить на даче» проходит 13 сентября в Доме-музее русского импрессиониста Константина Коровина в деревне Охотино Ярославской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве культуры региона.
Для гостей подготовили театрализованные «Картинки охотинской жизни», выступление звонаря Московского Кремля Константина Мишуровского с лекцией о колокольных звонах. Также запланированы концертная программа, игра-реконструкция «Тысячеликость», ретропроект «О чем поведал старый патефон», Коровинский пленэр, дачные занятия по росписи и представления кукольного театра. Кроме того, там работают ретрофотоателье и ярмарка с фермерскими продуктами и сувенирами.
«Сюда приезжали Валентин Серов, Федор Шаляпин, Любовь Орлова, Сергей Рахманинов, Максим Горький и другие выдающиеся личности. Сейчас дача художника стала музеем, а сам уклад жизни и атмосферу творчества воссоздает фестиваль “Искусство жить на даче”. Поддерживаем события, которые способствуют развитию досуга жителей и привлечению туристов в регион. Восстановили дорогу к даче Коровина, чтобы как можно больше людей могли посетить эти красивые места с особой историей», — подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.