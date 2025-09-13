Ричмонд
В Ростовской области опубликовали видео смертельного ДТП с участием двух подростков

В Волгодонске в ДТП с иномаркой погибли двое подростков.

Источник: Комсомольская правда

Кадры с места трагического происшествия, унесшего жизни двух несовершеннолетних в Волгодонске, обнародовала региональная Госавтоинспекция. Авария произошла в пятницу, 12 сентября, около 23:00 на проспекте Строителей.

На видео видно, как 22-летний водитель Audi A6 проигнорировал красный сигнал светофора на регулируемом перекрестке. В это момент двое 17-летних подростков пересекали проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал, используя средство индивидуальной мобильности. Оба несовершеннолетних скончались на месте до прибытия медиков.

