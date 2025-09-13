Ричмонд
Москалькова рассказала о мониторинге голосования на ЕДГ-2025 СИЗО

Москалькова: нарушений на голосовании на ЕДГ-2025 в СИЗО не выявили.

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что её представители провели мониторинг за голосованием на ЕДГ-2025 в СИЗО, нарушений не зафиксировано.

«В Единый день голосования мои представители провели мониторинг соблюдения избирательных прав граждан, содержащихся в следственных изоляторах. Также приняла участие уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева… Нарушений не зафиксировано, процесс голосования организован в соответствии с избирательным законодательством», — сообщила омбудсмен в своем Telegram-канале.

Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ — Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях — проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.

Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах — депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

