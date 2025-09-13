В ожоговое отделение Рязанской областной больницы поступило оборудование

Флюидизирующую кровать и электродерматомы для проведения кожной пластики получила Рязанская областная клиническая больница по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Рязанской области.
Специальные кровати- «сетки» используются для лечения ожоговых больных, чтобы минимизировать контакт поврежденных участков кожи с поверхностью. Это уменьшает болевые ощущения и ускоряет заживление. Сетчатая поверхность обеспечивает равномерное распределение нагрузки и циркуляцию воздуха, а благодаря подвижным секциям можно менять положение тела, предотвращая осложнения.
Флюидизирующая кровать с эффектом «псевдожидкости» используется для лечения тяжело обожженных пациентов и реабилитации больных с обширными ожогами, пролежнями, послеоперационными ранами и другими повреждениями кожных покровов. Новые электродерматомы будут применяться для снятия кожных трансплантатов различной толщины и ширины при замещении дефектов кожи. Такой комплекс медицинского оборудования позволит значительно повысить качество оказания специализированной помощи пациентам.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.