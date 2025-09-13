В Ростове-на-Дону пройдет XIV фестиваль науки юга России

Фестиваль науки юга России состоится 16 сентября в Ростове-на-Дону в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
На площадке фестиваля пройдут научно-технические TED-конференции: «Десятилетие науки и технологий: современные разработки и достижения на благо общественного развития», «Технологии и культура: миссия гуманитарной науки в XXI веке» и «Философские основы духовно-нравственного воспитания молодежи в современной России». Также там состоятся проектные сессии студенческих научных обществ и Comedy-science шоу. Кроме того, планируется и большая выставочная программа.
Помимо структурных подразделений Южного федерального университета экспозицию представят и партнеры учебных учреждений. В их число входят ведущие вузы юга России, промышленные и производственные компании, научные объединения и многие другие. Все желающие смогут познакомиться с уникальными продуктами, инновационными разработками, современными технологиями, задать вопросы ученым, представителям компаний и вузов юга России.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.