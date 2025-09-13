В Ростове-на-Дону пройдет XIV фестиваль науки юга России

На площадке фестиваля пройдут научно-технические TED-конференции: «Десятилетие науки и технологий: современные разработки и достижения на благо общественного развития», «Технологии и культура: миссия гуманитарной науки в XXI веке» и «Философские основы духовно-нравственного воспитания молодежи в современной России». Также там состоятся проектные сессии студенческих научных обществ и Comedy-science шоу. Кроме того, планируется и большая выставочная программа.