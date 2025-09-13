Ричмонд
Власти ответили на претензии о некачественных остановках в Калининграде

В администрации сообщили, что павильоны соответствуют ГОСТу и утверждены главным архитектором.

Власти ответили на претензии о некачественных остановках в Калининграде. По мнению местных жителей, многие из них не защищают от дождя и от ветра.

Как отметили представители городской администрации в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», павильоны соответствуют ГОСТу и утверждены главным архитектором.

«Павильоны — не капитальные сооружения, их функция — обеспечить непродолжительное укрытие на время ожидания транспорта. С учётом нашей погоды с 2020 года, новые павильоны монтируют с увеличенными вдвое навесами и вдвое большей боковой стенкой», — сообщили в администрации.

Ранее в Калининграде выделили 40 миллионов рублей на приобретение 28 новых остановок. Павильоны появятся на проспекте Мира, улицах Суворова, Кутузова, Громовой, Леонова, Донского и других.