Рассказываем, какая явка на выборах губернатора Иркутской области на 20:00 13 сентября 2025

Явка на выборах губернатора Иркутской области на 20:00 13 сентября 2025 года составила 21,93%. Это означает, что свои голоса уже отдали 400 тысяч 929 избирателей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Избирательной комиссии региона.
— Наибольшую активность проявили жители Балаганского муниципального округа, где проголосовали 48% избирателей. Немного отстает Катангский район с результатом 47,16%, а третье место по явке занимает Чунский муниципальный округ, где на участки пришли 40,06% избирателей, — говорится в сообщении Избиркома.
В крупных городах региона голосовали менее активно, но все же показатели существенно выросли по сравнению с днем. В Иркутске к восьми вечера проголосовали 19,85% избирателей, в Ангарске — 21,64%, а в Братске явка составила 17%.
Интересно, что нынешняя явка значительно превышает показатели прошлых выборов. Для сравнения: на второй день голосования на выборах губернатора в 2020 году к этому времени проголосовали лишь 15,9% избирателей.
