В Воткинском районе Удмуртии прошел туристический слет активных пенсионеров

По результатам прохождения всех этапов первое место заняла сборная из села Первомайский.

Туристический слет активных пенсионеров «На солнечной поляночке» состоялся в деревне Большая Кивара Удмуртской Республики в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Воткинского района.

Мероприятие было посвящено Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Пока одни участники готовили обед на костре, другие демонстрировали творческие таланты в конкурсе «Визитка», а самые спортивные покоряли непростую туристическую полосу. Подобные мероприятия способствуют укреплению физического здоровья и социальной активности пенсионеров.

По результатам прохождения всех этапов — «Визитка», «Джакколо», «Бивуак» и «Турполоса» — были определены победители. Первое место заняла сборная из села Первомайский. Второе и третье места разделили команды из сел Светлого и Перевозного соответственно.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.