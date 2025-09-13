В Псковской области турмаршрут адаптируют для людей с ОВЗ

Участникам презентовали проект и его будущие этапы реализации. После теоретической части была организована работа в группах, каждая из которых искала решения по созданию комфортных условий для всех туристов. Выявленные подходы лягут в основу адаптации тура. Уже в ближайшее время запланированы тестовые экскурсии, участие в которых примут лица с ограниченными возможностями здоровья.