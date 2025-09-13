В Псковской области турмаршрут адаптируют для людей с ОВЗ

Туристический маршрут «Александр Невский — имя России» в Псковской области сделают доступным для посетителей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
В форсайт-сессии приняли участие представители профильных ведомств, образовательных организаций и туристического бизнеса, в том числе федеральные спикеры из Москвы. Они специализируются на реабилитации и адаптации незрячих людей в социуме. Гости посетили Псковскую область, чтобы самостоятельно протестировать маршрут.
Участникам презентовали проект и его будущие этапы реализации. После теоретической части была организована работа в группах, каждая из которых искала решения по созданию комфортных условий для всех туристов. Выявленные подходы лягут в основу адаптации тура. Уже в ближайшее время запланированы тестовые экскурсии, участие в которых примут лица с ограниченными возможностями здоровья.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.