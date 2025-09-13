В Новороссийске создадут настольную игру для детей о местной фауне

Настольную игру для детей о местной фауне «Угадай всех» начали разрабатывать в Новороссийске Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городской администрации.
Игра предназначена для детей 10−11 лет. Она направлена на повышение уровня экологической грамотности и культуры подрастающего поколения. Игрокам предстоит изучить животных суши и моря Новороссийского района, узнать об их повадках, среде обитания и особенностях. Участники смогут в игровой форме ознакомиться с экологическими проблемами и методами их решения, а также развить логику, память и командный дух.
«Мы хотим, чтобы дети не просто знали о том, что их окружает, но и искренне интересовались всем этим. Новороссийск — это не только море и порт. Это уникальная экосистема с богатым животным миром, о котором многие даже не догадываются. “Угадай всех” — это развивающая настольная игра, которая перенесет юных исследователей в удивительный мир природы черноморского побережья», — отметила директор центра социальных и культурных инициатив «Книгоморье», который занимается разработкой игры, Марина Овсянникова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.