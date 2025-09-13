Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге открыли третью по величине в стране киберспортивную арену

Центр способен одновременно принимать до 200 спортсменов.

Источник: Национальные проекты России

Третья по размеру в стране киберспортивная арена «Маяк Арена» начала работать в Екатеринбурге в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Новый центр площадью 3 тыс. кв. м способен одновременно принимать до 200 спортсменов. Он станет современной площадкой для тренировок, турниров и образовательных программ. Арена оснащена более чем 200 единицами высокотехнологичного оборудования и передовыми игровыми технологиями для персональных компьютеров, игровых приставок, очков виртуальной реальности и мобильного гейминга. В инфраструктуре центра предусмотрены сцена с большим экраном для турниров и трансляций, а также профессиональная студия для проведения киберспортивных мероприятий.

Вместимость зрительного зала составляет до 150 человек. На киберспортивной площадке будут реализованы программы для школьников 12−17 лет: профориентационные мероприятия, кружки и курсы, турниры и хакатоны. Для студентов и молодежи старше 18 лет — профессиональные курсы, совместные с вузами проекты и лаборатории. Также площадка предусматривает возможности для организации инклюзивных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.