В Екатеринбурге открыли третью по величине в стране киберспортивную арену

Новый центр площадью 3 тыс. кв. м способен одновременно принимать до 200 спортсменов. Он станет современной площадкой для тренировок, турниров и образовательных программ. Арена оснащена более чем 200 единицами высокотехнологичного оборудования и передовыми игровыми технологиями для персональных компьютеров, игровых приставок, очков виртуальной реальности и мобильного гейминга. В инфраструктуре центра предусмотрены сцена с большим экраном для турниров и трансляций, а также профессиональная студия для проведения киберспортивных мероприятий.