МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Правительство Москвы возложило венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в столице в День города, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
«Правительство Москвы возложило венок к Могиле Неизвестного солдата. Церемония прошла в День города Москвы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что от правительства столицы в церемонии возложения венка принял участие заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.