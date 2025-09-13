Ричмонд
Правительство Москвы возложило венок к Могиле Неизвестного солдата

Правительство Москвы возложило венок к Могиле Неизвестного солдата в День города.

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Правительство Москвы возложило венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в столице в День города, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

«Правительство Москвы возложило венок к Могиле Неизвестного солдата. Церемония прошла в День города Москвы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что от правительства столицы в церемонии возложения венка принял участие заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.