В черте Челябинска из реки Миасс извлекли более 360 тысяч кубометров ила

Свыше 360 тыс. куб. м ила извлекли из реки Миасс в черте Челябинска по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве экологии Челябинской области.
На прибрежной территории реки Миасс оборудованы четыре площадки для размещения геотуб — специальных контейнеров для временного хранения ила. На двух из них уже заполнены около 140 геотуб. Откачка поступающих туда донных отложений ведется на участке реки от пруда Коммунар до культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис». Проект по реабилитации реки Миасс рассчитан на несколько лет — до 2028 года.
«Откачка донных отложений происходит при помощи земснарядов, которые, используя специальный насос, извлекают ил со дна. Дальше он по пульпопроводу попадает в геотубу, где обезвоживается. После вода из геотубы проходит через локальные очистные сооружения и направляется обратно в реку. С учетом больших объемов и сроков реализации проекта работы ведутся в круглосуточном режиме с соблюдением всех технологий и требований законодательства», — подчеркнул министр экологии Челябинской области Игорь Гилев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.