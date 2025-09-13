В черте Челябинска из реки Миасс извлекли более 360 тысяч кубометров ила

На прибрежной территории реки Миасс оборудованы четыре площадки для размещения геотуб — специальных контейнеров для временного хранения ила. На двух из них уже заполнены около 140 геотуб. Откачка поступающих туда донных отложений ведется на участке реки от пруда Коммунар до культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис». Проект по реабилитации реки Миасс рассчитан на несколько лет — до 2028 года.