Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более миллиона дончан проголосовали на выборах губернатора Ростовской области

100-летний ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на выборах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

К 15:00 часам субботы в выборах губернатора Ростовской области приняли участие более 1,1 миллиона избирателей, что составляет 35,59% от общего числа граждан, внесенных в списки. Данные учитывают голоса, поданные как на избирательных участках, так и дистанционно. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Ростовской области.

В сообщении также говорится, что в Ростове на выборах проголосовал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Петр Голышкин.

— Для тех, кто по уважительным причинам не может прийти на избирательный участок, предусмотрена возможность проголосовать дома — члены участковых избирательных комиссий обязательно придут, чтобы у каждого была возможность сделать выбор, — сказано в сообщении.

Подпишись на нас в Telegram!