Более миллиона дончан проголосовали на выборах губернатора Ростовской области

К 15:00 часам субботы в выборах губернатора Ростовской области приняли участие более 1,1 миллиона избирателей, что составляет 35,59% от общего числа граждан, внесенных в списки. Данные учитывают голоса, поданные как на избирательных участках, так и дистанционно. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Ростовской области.
В сообщении также говорится, что в Ростове на выборах проголосовал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Петр Голышкин.
— Для тех, кто по уважительным причинам не может прийти на избирательный участок, предусмотрена возможность проголосовать дома — члены участковых избирательных комиссий обязательно придут, чтобы у каждого была возможность сделать выбор, — сказано в сообщении.
Подпишись на нас в Telegram!