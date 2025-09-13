Более миллиона дончан проголосовали на выборах губернатора Ростовской области

К 15:00 часам субботы в выборах губернатора Ростовской области приняли участие более 1,1 миллиона избирателей, что составляет 35,59% от общего числа граждан, внесенных в списки. Данные учитывают голоса, поданные как на избирательных участках, так и дистанционно. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Ростовской области.