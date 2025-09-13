В Алексеевском районе Татарстана открыли набережную реки Ахтырки

Современная набережная реки Ахтырки появилась в Алексеевском районе Республики Татарстан в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в районном совете.
Протяженность набережной — 750 метров. Работы по благоустройству включали укладку брусчатки, установку удобных скамеек для отдыха и монтаж современного освещения. Это создает комфортные и безопасные условия для длительных прогулок в любое время суток. Теперь у местных жителей появилась еще одна уютная локация, где можно провести время с семьей, встретиться с друзьями, совершить пробежку или просто насладиться видами на природные ландшафты.
Ключевой особенностью проекта стало то, что созданию набережной предшествовала масштабная экологическая реабилитация водного объекта. В прошлом году специалисты провели там комплекс работ по расчистке и укреплению береговой линии, а также выполаживанию (сглаживанию и уменьшению крутизны) склонов для предотвращения эрозии и улучшения экологического состояния реки. Благоустройство береговой полосы стало завершением этого важного проекта.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.