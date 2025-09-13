В Алексеевском районе Татарстана открыли набережную реки Ахтырки

Протяженность набережной — 750 метров. Работы по благоустройству включали укладку брусчатки, установку удобных скамеек для отдыха и монтаж современного освещения. Это создает комфортные и безопасные условия для длительных прогулок в любое время суток. Теперь у местных жителей появилась еще одна уютная локация, где можно провести время с семьей, встретиться с друзьями, совершить пробежку или просто насладиться видами на природные ландшафты.