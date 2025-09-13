Белая мечеть Минор — жемчужина современного Ташкента

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik, Бахром Хатамов. Мечеть Минор была открыта 1 октября 2014 года в канун Курбан Хайита. За короткий срок на берегу Анхора вырос величественный комплекс с двумя минаретами и небесно-голубым куполом, который словно сливается с небом. Вместимость мечети составляет более 2 400 человек, что делает ее одной из крупнейших в городе.