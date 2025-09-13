Белая мечеть Минор — жемчужина современного Ташкента

Архитектура и символика.
В отличие от старинных ташкентских мечетей, Минор построена из белого мрамора, символизирующего чистоту и духовное устремление верующих. Интерьеры оформлены в стиле «накш» — традиционной восточной технике, связанной с учением суфийского ордена Накшбанди. Позолоченный михраб, указывающий направление на Мекку, украшен изысканной арабской каллиграфией — аятами Корана и хадисами.
Пространство уюта и созерцания.
Для удобства прихожан здесь предусмотрены современные системы кондиционирования и тёплые полы, а также отдельные помещения для омовений перед молитвой. Внутренний двор мечети, окружённый галереей резных деревянных колонн, создаёт атмосферу уединённого восточного сада.
Символ нового Ташкента.
Хотя мечеть Минор еще не имеет многовековой истории, она уже стала важной частью духовной и культурной жизни города. Беломраморный силуэт Минор сегодня — это визитная карточка современного Ташкента, где прошлое и настоящее соединяются в гармонии.