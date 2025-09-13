Ричмонд
Мантуров рассказал о новом Национальном космическом центре

Мантуров: новый Национальный космический центр поможет достичь целей нацпроекта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Создание Национального космического центра (НКЦ) будет способствовать достижению целей нацпроекта по космосу, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов официально открыли новый НКЦ в Москве.

«Создание Национального космического цента будет способствовать достижению показателей профильного национального проекта “Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года”, — сказал Мантуров.

Он отметил, что прежде всего это касается решения кадровых задач, увеличения производительности труда и повышения цифровой зрелости предприятий космической отрасли за счет масштабирования лучших практик.

