Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов покинул пост

Летом 2025 года после, после того, как «Пари НН» неудачно начал новый сезон в РПЛ, в СМИ появилась информация, что Давид Мелик-Гусейнов в ближайшее время может покинуть кресло генерального директора. Сам господин Мелик-Гусейнов 27 августа опроверг эту информацию и попросил «не плодить слухи и не тиражировать рассказы».