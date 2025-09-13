Ричмонд
Челябинские ученые предложили новый состав антикоррозийного покрытия

Добавление бора значительно улучшает механические характеристики сплава.

Источник: Национальные проекты России

Новый состав антикоррозийного покрытия для металлических поверхностей создали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Разработка отвечает задачам национального проекта «Новые материалы и химия», сообщили в вузе.

Уральские ученые впервые использовали бор для улучшения свойств сложного интерметаллического сплава: металл стал менее хрупким и более гибким, пластичным. Эксперименты показали, что добавление бора значительно улучшает механические характеристики сплава. Для получения такого материала использовались выплавка и высокоэнергетическое механохимическое перемалывание.

Полученный сплав может применяться для создания высокопрочных и химически стойких покрытий, устойчивых к высокотемпературной коррозии, а также к воздействию электролитов: кислот, соленой воды и других. Это открывает перспективы применения полученного материала в аэрокосмической промышленности, автомобилестроении и энергетике.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

