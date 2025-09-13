Ричмонд
В Башкирии прошла выставка товаров народно-художественного промысла

На мероприятии были представлены изделия ручной работы.

Источник: Национальные проекты России

Выставка-продажа товаров народно-художественного промысла состоялась в городе Сибае Республики Башкортостан по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в городской администрации.

В мероприятии приняли участие мастера из Башкирии, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей. Индивидуальные предприниматели из Сибая наряду с опытными мастерами впечатлили гостей ручными изделиями и собственной продукцией. Например, мастера камнерезного искусства Сергей Чулков, Дмитрий Семенцов и другие представили картины, шкатулки, визитницы и сувениры из яшмы. Мастер Сергей Блохин впечатлил гостей своими оригинальными изделиями из бронзового литья, а Айгуль Науширбанова предложила широкий ассортимент изделий из эпоксидной смолы.

В выставке также участвовали учащиеся отделения художественного творчества Сибайского колледжа искусств имени К. Валеева и Сибайского многопрофильного профессионального колледжа. На мероприятии были представлены изделия ручной работы, такие как ободки, резинки, косынки и повязки, мыло, сувениры, этно-украшения, масляные духи и мягкие игрушки. Кроме того, можно было увидеть свечи в башкирском стиле, косметику ручной работы, вязаную детскую одежду, изделия из гипса, этно-бейсболки и футболки, развивающие игры и другие товары.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.