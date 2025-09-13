В Башкирии прошла выставка товаров народно-художественного промысла

В выставке также участвовали учащиеся отделения художественного творчества Сибайского колледжа искусств имени К. Валеева и Сибайского многопрофильного профессионального колледжа. На мероприятии были представлены изделия ручной работы, такие как ободки, резинки, косынки и повязки, мыло, сувениры, этно-украшения, масляные духи и мягкие игрушки. Кроме того, можно было увидеть свечи в башкирском стиле, косметику ручной работы, вязаную детскую одежду, изделия из гипса, этно-бейсболки и футболки, развивающие игры и другие товары.