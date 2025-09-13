Девушка пришла на выборы в Великом Новгороде в костюме Лабубу

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен — РИА Новости. Девушка в костюме Лабубу пришла на выборы губернатора Новгородской области, видеоролик с кадрами её визита на избирательный участок опубликован в соцсетях.
На кадрах, опубликованных в «ВКонтакте» в группе «Новгородчина», видно, что девушка в костюме ростовой куклы Лабубу пришла на избирательный участок в гимназии «Исток» Великого Новгорода. Однако голосовать девушка не стала, вместо этого она забрала поднос с пирожками.
«С тех пор, как переехала в Россию, я хотела посмотреть, как проходят выборы и попробовать самые вкусные пирожки. Ну, а где они? Конечно, на избирательном участке. Это все знают. Пришла на вкусный запах, попробовала сама и угостила ребят», — рассказала девушка в костюме Лабубу на опубликованном видео.
На кадрах видно, как Лабубу в школьном дворе угощает детей пирожками, фотографируется с ними и танцует.
Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит три дня: с 12 по 14 сентября. В регионе для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование. Впервые новгородцы могут проголосовать на выборах губернатора Новгородской области в Москве на 14 экстерриториальных избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 470 тысяч человек. Явка на 15.00 мск во второй день голосования с учетом ДЭГ составила 25,96%.
На пост губернатора региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов: врио губернатора Александр Дронов («Единая Россия»), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Николай Швабович («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Алексей Чурсинов (ЛДПР).
Кроме того, на территории Новгородской области проходят выборы депутатов органов местного самоуправления в 15 муниципальных округах, в том числе в 11 вновь образованных муниципальных округах. Всего замещению подлежат 222 мандата.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ — Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях — проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах — депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.