Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники села Муслюмово в Татарстане посетили Билярское лесничество

Во время встречи особое внимание уделили предупреждению лесных пожаров.

Источник: Национальные проекты России

Воспитанники школьного лесничества из села Муслюмово Республики Татарстан побывали в Билярском лесничестве в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

Во время встречи ребята узнали о роли леса, а также о проводимых лесокультурных, лесозащитных и лесохозяйственных работах. Особое внимание было уделено реализации мер по предупреждению лесных пожаров — одной из главных угроз для зеленых насаждений.

Кроме того, дети увидели лесокультурную технику, специализированное оборудование и питомник, где выращивают саженцы. Практическая часть мероприятия включала сбор желудей — важный этап для восстановления лесов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.