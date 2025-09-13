Школьники села Муслюмово в Татарстане посетили Билярское лесничество

Воспитанники школьного лесничества из села Муслюмово Республики Татарстан побывали в Билярском лесничестве в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Во время встречи ребята узнали о роли леса, а также о проводимых лесокультурных, лесозащитных и лесохозяйственных работах. Особое внимание было уделено реализации мер по предупреждению лесных пожаров — одной из главных угроз для зеленых насаждений.
Кроме того, дети увидели лесокультурную технику, специализированное оборудование и питомник, где выращивают саженцы. Практическая часть мероприятия включала сбор желудей — важный этап для восстановления лесов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.