В Калининграде появилась тропа здоровья по японской методике

О пользе новых маршрутов рассказала врач по медицинской профилактике ГБУЗ ЦОЗиМП Калининградской области Наталья Шаповалова. Она отметила, что тропа построена на основе японской практики синрин-йоку — «лесная ванна», позволяющая осознанно погружаться в атмосферу леса и улучшать физическое и психическое состояние. Научно доказано, что такие прогулки снижают стресс и укрепляют иммунитет.