В Калининграде появилась тропа здоровья по японской методике

Как сообщает пресс-служба Минприроды Калининградской области, пеший маршрут вдоль трех озер предназначен для умеренной физической нагрузки и создан по поручению министра здравоохранения Калининградской области Сергея Дмитриева. Тропа рассчитана на жителей и гостей города, желающих поддерживать здоровье прогулками на свежем воздухе.
О пользе новых маршрутов рассказала врач по медицинской профилактике ГБУЗ ЦОЗиМП Калининградской области Наталья Шаповалова. Она отметила, что тропа построена на основе японской практики синрин-йоку — «лесная ванна», позволяющая осознанно погружаться в атмосферу леса и улучшать физическое и психическое состояние. Научно доказано, что такие прогулки снижают стресс и укрепляют иммунитет.
