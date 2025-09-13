Ричмонд
В Калининграде появилась тропа здоровья по японской методике

В Калининграде открыли новую тропу здоровья. Торжественное мероприятие прошло в субботу, 13 сентября, в парке им. Макса Ашманна в рамках Балтийского форума медицинской профилактики и терапии.

Источник: видео телеграм-канал Минприроды Калининградской области

Как сообщает пресс-служба Минприроды Калининградской области, пеший маршрут вдоль трех озер предназначен для умеренной физической нагрузки и создан по поручению министра здравоохранения Калининградской области Сергея Дмитриева. Тропа рассчитана на жителей и гостей города, желающих поддерживать здоровье прогулками на свежем воздухе.

О пользе новых маршрутов рассказала врач по медицинской профилактике ГБУЗ ЦОЗиМП Калининградской области Наталья Шаповалова. Она отметила, что тропа построена на основе японской практики синрин-йоку — «лесная ванна», позволяющая осознанно погружаться в атмосферу леса и улучшать физическое и психическое состояние. Научно доказано, что такие прогулки снижают стресс и укрепляют иммунитет.

Как мыписали ранее, мобильные бригады калининградского Минздрава поедут в Светловский округ.