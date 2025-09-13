Дятлова рассказала, как идёт строительство «несложной» ул. Катериничева

Так как эта улица, считайте, строится в чистом поле, то есть там строительство не нужно вести в стеснённых условиях, то подрядчик говорит, что в максимально короткие сроки мы уже увидим большие работы на данном объекте. Если сейчас мы туда выйдем, то увидим, что уже выполнена подготовительная работа, сделана геодезическая разбивка оси дороги, проверили территорию на взрывоопасные предметы, уже завезён строительный материал для того, чтобы начинать строительство. Ещё раз говорю, что несложный объект, планируем завершить его в текущем году.