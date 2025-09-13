Губернатор Никитин побывал с рабочим визитом в Спасском округе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал с рабочим визитом в Спасском округе сегодня, 13 сентября, об этом он рассказал в своем telegram-канале.
Глава региона осмотрел новую лыжную базу, которую сделали прошлой зимой. Также посетил местную ЦРБ.
Это современная больница с достойным оборудованием, прекрасным коллективом, во главе которого уже около двадцати лет — лидер и профессионал Андрей Александрович Ганенков. Есть вопросы по внешнему состоянию и благоустройству — поручения дал".
Особенно его удивил местный музей, в котором проявляют заботу не только к экспонатам — во время ремонта в здании 1917 года постройки сохранили старинный паркет.
«На месте бывших складов купцов Ермолаевых в Спасском сейчас молодежный центр. Здесь тоже обсудили благоустройство прилегающей территории», — добавил губернатор Никитин.
Кроме того, Глеба Никитина поразила работа местной школы в агронаправлении.
«Определенно есть, что взять на вооружение другим — здесь оборудован сельскохозяйственный класс, работа ведется в плотном взаимодействии с предприятием “Вперед”. Учреждение без преувеличения может стать центром школьного растениеводства», — подчеркнул он.
С главой Спасского округа Татьяной Бирюковой губернатор обсудил и состояние дорог, техникума, вопросы водоснабжения, досуга и культуры.