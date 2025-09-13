Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Никитин побывал с рабочим визитом в Спасском округе

С главой округа он обсудил состояние дорог, вопросы водоснабжения и многое другое.

Источник: t.me/glebnikitin_nn

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал с рабочим визитом в Спасском округе сегодня, 13 сентября, об этом он рассказал в своем telegram-канале.

Глава региона осмотрел новую лыжную базу, которую сделали прошлой зимой. Также посетил местную ЦРБ.

Это современная больница с достойным оборудованием, прекрасным коллективом, во главе которого уже около двадцати лет — лидер и профессионал Андрей Александрович Ганенков. Есть вопросы по внешнему состоянию и благоустройству — поручения дал".

заметил Глеб Никитин

Особенно его удивил местный музей, в котором проявляют заботу не только к экспонатам — во время ремонта в здании 1917 года постройки сохранили старинный паркет.

«На месте бывших складов купцов Ермолаевых в Спасском сейчас молодежный центр. Здесь тоже обсудили благоустройство прилегающей территории», — добавил губернатор Никитин.

Кроме того, Глеба Никитина поразила работа местной школы в агронаправлении.

«Определенно есть, что взять на вооружение другим — здесь оборудован сельскохозяйственный класс, работа ведется в плотном взаимодействии с предприятием “Вперед”. Учреждение без преувеличения может стать центром школьного растениеводства», — подчеркнул он.

С главой Спасского округа Татьяной Бирюковой губернатор обсудил и состояние дорог, техникума, вопросы водоснабжения, досуга и культуры.