Эксперт Тишков: землетрясение у Камчатки связано с афтершоками

«Это не просто разовое землетрясение, а результат предыдущего большого толчка, со сдвигом материковой части, изменением глубин и последовавшими цунами на Курилах и у Сахалина. Сейчас продолжаются афтершоки, что для таких регионов вполне естественно», — сказал он.