В Челябинской области 16,4 тысячи человек получили помощь службы занятости

Особой популярностью пользовались мастер-классы от работодателей — их посетило более 12 тыс. человек. Участники не только узнавали о востребованных профессиях, но и проходили экспресс-собеседования на месте. 2770 южноуральцев получили персональные рекомендации по карьерному развитию от представителей компаний. Кроме того, для участников СВО и их семей было проведено 280 индивидуальных консультаций.