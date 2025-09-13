Ричмонд
В Челябинской области 16,4 тысячи человек получили помощь службы занятости

Всего было проведено 22 580 консультаций.

Источник: Национальные проекты России

Почти 16,4 тыс. человек получили поддержку от службы занятости во время фестиваля «Челябинская область — большая семья» в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в главном управлении по труду и занятости населения региона.

Всего было проведено 22 580 консультаций, из них 5461 — по профориентации, 784 — по профессиональному обучению, 2480 — помощь в трудоустройстве. Также 1121 консультация была посвящена составлению резюме, а 383 человека получили приглашения на собеседования.

Особой популярностью пользовались мастер-классы от работодателей — их посетило более 12 тыс. человек. Участники не только узнавали о востребованных профессиях, но и проходили экспресс-собеседования на месте. 2770 южноуральцев получили персональные рекомендации по карьерному развитию от представителей компаний. Кроме того, для участников СВО и их семей было проведено 280 индивидуальных консультаций.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.