Во время рыбалки в Ростовской области утонул 71-летний мужчина

В связи с инцидентом МЧС России вновь призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде. Спасатели напоминают о необходимости быть осторожными во время рыбалки, не заходить в воду в незнакомых местах, всегда сообщать родным о месте промысла и времени возвращения, а при рыбалке с лодки обязательно использовать спасательный жилет.