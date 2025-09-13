Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время рыбалки в Ростовской области утонул 71-летний мужчина

В Ростовской области утонул пенсионер.

Источник: Комсомольская правда

В Матвеево-Курганском районе произошло трагическое происшествие. На реке Сухой Еланчик в хуторе Ковыльном утонул 71-летний рыбак. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

Тело пожилого мужчины было обнаружено и извлечено из воды спасателями местного аварийно-спасательного отряда. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.

В связи с инцидентом МЧС России вновь призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде. Спасатели напоминают о необходимости быть осторожными во время рыбалки, не заходить в воду в незнакомых местах, всегда сообщать родным о месте промысла и времени возвращения, а при рыбалке с лодки обязательно использовать спасательный жилет.

Подпишись на нас в Telegram!