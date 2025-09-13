Самара отмечает День города

Программа праздника обширна: так, сегодня состоялся парад-дефиле духовых оркестров в рамках Всероссийского фестиваля «На сопках Маньчжурии», открытая литературная сцена со стихами о Самаре, Волге, России в Струковском саду, там же работает книжная ярмарка «Центр культурного притяжения — Россия: Читающая Самара».